ZOL kan vroeggeboortes gemiddeld twee weken verlaten dankzij project met bloeddrukmetingen

Genk - In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk loopt een proefproject waarbij zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk nauwer opgevolgd worden. Uit de eerste resultaten blijkt dat baby’s die te vroeg geboren worden nu gemiddeld twee weken later ter wereld komen.

Twee keer per dag meten de vrouwen zelf hun bloeddruk, de gynaecologen van het ZOL volgen dan samen met een onderzoekster van UHasselt de waarden op. Sinds het begin van het project werden er al 500 vrouwen opgevolgd. ”Het belangrijkste dat wij gezien hebben is dat de kinderen die te vroeg geboren worden gemiddeld twee weken ouder zijn dan de kinderen die geen telemonitoring kregen. En de zwangeren die later bevallen zijn vaak ook minder ziek in vergelijking met de vrouwen die geen telemonitoring kregen,” licht Dorien Lanssens, onderzoekster aan UHasselt, de resultaten toe.

Na het succes heeft de overheid beslist om 1,5 miljoen euro aan het project toe te kennen. Het wordt nu verspreid over ziekenhuizen in heel Vlaanderen.