Jan Peumans pleit voor Vlaamse grondwet en betaalde feestdag op 11 juli

Brussel - Vlaanderen moet een eigen grondwet krijgen en 11 juli moet een betaalde feestdag worden. Dat heeft Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans gezegd tijdens zijn 11 juli-toespraak in het Brusselse stadhuis. Peumans vindt ook dat de vijf Vlaamse resoluties uit 1999 onder de loep moeten genomen worden en dat die oefening de aanzet kan zijn voor een nieuwe staatshervorming.

Het is de laatste keer dat Peumans de verzamelde notabelen in het Brusselse stadhuis kon toespreken als voorzitter van het Vlaams Parlement.

Voor het eerst was ook de burgemeester van Brussel, Philippe Close, aanwezig op de viering op het stadhuis. Net als schepen Els Ampe (Open Vld) sprak Close de Vlaamse genodigden in het gotische stadhuis kort toe, vooral dan over de troeven van Brussel. Beiden verwezen ook naar de Rode Duivels. “700 jaar geleden werden de Fransen wél overwonnen”, knipoogde Close.

Peumans bestempelde zijn laatste 11 juli-toespraak als het “politiek testament” van zijn voorzitterschap. Het is daarom ook een toespraak geworden met sterke eigen accenten. Zo pleit Peumans er bijvoorbeeld voor om van 11 juli een betaalde feestdag te maken. Geen nieuw voorstel, maar volgens Peumans is het wel tijd “om daar eindelijk eens werk van te maken”.

Voor aanvang van de 11 juli-viering voerde het Vlaams Belang nog een ludieke actie met dezelfde eis: maak van de Vlaamse feestdag een officiële feestdag. Vlaams minister-president Geert Bourgeois is voorstander van het idee. “Die vraag stellen we als N-VA al lang. Het is dan wel zaak om geen feestdag bij te voegen, maar te schuiven met de bestaande feestdagen”, aldus Bourgeois. Ook federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is pro, maar merkt op dat het dossier altijd botst op hetzelfde probleem. “Ik heb dat als minister-president ook voorgesteld. Maar een extra feestdag is een kost voor de bedrijven. Dus moeten we een andere feestdag schrappen. De vraag is dan altijd welke?”, aldus Peeters.

Naast de vraag naar de erkenning van 11 juli als officiële feestdag, heeft parlementsvoorzitter Peumans ook een pleidooi gehouden voor een Vlaamse grondwet. Ook dat is zeker geen nieuw idee. Minister-president Geert Bourgeois lanceerde bijvoorbeeld vorig jaar nog een gelijkaardig pleidooi in zijn 11 juli-toespraak.

Er zijn in het verleden ook al pogingen ondernomen om zo’n Vlaamse grondwet op te stellen, maar die pogingen haalden nooit de eindstreep. “De tijd is evenwel rijp om ook Vlaanderen een verklaring te schenken, waarin de principes van een democratische, moderne en diverse samenleving worden opgenomen en grondwettelijk vastgelegd”. Zo’n grondwet zou ook de “identiteit en eigenwaarde” van Vlaanderen versterken, meent Peumans.

Peumans maakte in zijn toespraak ook de balans op van de vijf resoluties die in 1999 in het Vlaams Parlement over de staatshervorming zijn gestemd. Die vijf Vlaamse resoluties vormden jarenlang een ijkpunt in de discussies over de staatshervorming. “Sommige zijn volledig verwezenlijkt, andere deels, nog andere zijn door maatschappelijke of politieke evoluties overbodig geworden”, aldus Peumans.

Als het van de Limburger afhangt zou er een Vlaamse parlementaire werkgroep moeten opgericht worden die de resoluties nog eens onder de loep neemt. “Uit een dergelijke kritische denkoefening zullen ongetwijfeld inzichten voortspruiten, die de basis kunnen vormen voor nieuwe hervormingen aan ons staatsbestel”.