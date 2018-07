Beyoncé en Balmain werken samen voor het goede doel

Voor haar iconische optreden op Coachella droeg Beyonce allemaal kleren die door Balmain werden ontworpen en dat viel zo in de smaak dat de twee nu opnieuw gaan samenwerken. Samen brengen ze een capsulecollectie uit waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

Beyoncé en Balmain, dat klikt. Niet alleen ontwierp creatief directeur Olivier Rousteing haar podiumoutfits voor haar optreden op Coachella, de twee doen dat kunstje nu nog eens over. Dit keer lanceren ze twee truien en een T-shirt met daarop de print van de roze trui die Queen Bey tijdens haar optreden droeg. Die stuks, die tussen de 250 en 1.500 euro kosten, zullen verkrijgbaar zijn in de flagship store van Balmain in Parijs en via hun officiële websites.

"Zowel Beyoncé als haar dansers waren dol op de outfits en stilaan begonnen we te beseffen dat we iets hadden hadden gemaakt dat echt impact had", zegt Rousteing in een interview met Vogue. "Voor mij gaat werken met Beyoncé over meer dan alleen muziek. Het gaat om geschiedenis, werken met een vrouw die geschiedenis schrijft en dat niet enkel in muziek en mode. Ze is een icoon voor een hele generatie."

Opgegroeid in weeshuis

Om die woorden kracht bij te zetten, worden alle inkomsten van de capsulecollectie doorgestort naar een goed doel. Het gaat om het United Negro College Fund, dat zwarte scholen sponsort. "We zijn niet vergeten waar we vandaan komen. Dat is heel belangrijk, ik ben opgegroeid in een weeshuis, weet je", zegt Rousteing nog. "Ik vind dat er iets emotioneel schuilgaat achter onze samenwerking."