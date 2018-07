Amerikaanse filmstudio gaat verhaal van reddingsactie Thaise voetballertjes verfilmen

De Amerikaanse filmstudio Pure Flix gaat de spectaculaire redding van de twaalf voetballertjes en hun trainer uit een Thaise grot verfilmen. Dat meldt de CEO van het bedrijf, die halftijds in Thailand woont, in een videoboodschap op Twitter.

“De moed en heldhaftigheid die ik heb gezien, is enorm inspirerend, dus ja, dit wordt een film voor ons”, aldus CEO Michael Scott aan de Hollywood Reporter.

Pure Flix is een christelijke filmstudio, maar volgens Scott zal de film onder de meer mainstream afdeling “Pinnacle Peak” worden uitgegeven. “Het is niet nodig om een christelijke film te maken, het moet gewoon een inspirerende film zijn”, aldus de CEO.

“Het is niet alleen een film, het gaat erom dat we iedereen willen eren, ook de soldaat die is overleden”, aldus Scott nog, zo verwijzend naar de duiker die omkwam door een zuurstoftekort nadat hij de jongens en hun trainer van zuurstof had voorzien.

Scott sprak zelf met een 90-tal duikers die betrokken waren bij de reddingsactie, en kon via zijn Thaise contacten ook met familieleden van de jongens spreken.

De CEO laat nog weten dat in de komende weken screenwriters zullen worden aangesproken, en dat Adam Smith van Kaos Entertainment coproducer wordt. Voor de film is een budget van 30 tot 60 miljoen dollar voorzien.

Scott draaide tussen 2008 en 2011 al vijf films in Thailand, en is van plan om ook de film over de grot daar te filmen.