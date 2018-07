Enorme krokodil gevangen na acht jaar jacht

Australische rangers hebben een enorme krokodil van 600 kilogram en 4,7 meter gevangen. Er was acht jaar lang op het gevaarlijke reptiel gejaagd. Dat melden de Australische autoriteiten dinsdag.

De enorme krokodil werd voor de eerste keer opgemerkt in 2010. De Australische rangers hebben acht jaar op het dier gejaagd omdat het een gevaar vormde voor de bevolking. Het naar schatting 60 jaar oude reptiel werd aangetroffen in een val in een rivier nabij Katherine, in het Australische Noordelijke Territorium.

Het dier is intussen overgebracht naar een opvangcentrum voor krokodillen. “Het is één van de grootste krokodillen die we ooit gevangen hebben in de rivier Katherine”, aldus een ranger aan Australische media. “We hebben de voorbije jaren diverse pogingen ondernomen om het beest te vangen, maar dat was bijzonder moeilijk.”

Sinds de zoetwaterkrokodillen in 1971 als beschermde diersoort werden bestempeld, is hun aantal in het noorden van Australië drastisch toegenomen. Elk jaar vangen rangers ongeveer 250 krokodillen omdat ze een gevaar vormen voor de bevolking. Gemiddeld doden ze twee mensen per jaar.