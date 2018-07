Meghan Markle straalt in 'little black dress', maar verliest eventjes etiquette uit het oog

Het zijn drukke tijden voor Meghan Markle, zo werd ze na het doopsel van prins Louis in Westminster Abbey verwacht voor een plechtigheid ter ere van het eeuwfeest van de Royal Air Force. Voor de gelegenheid droeg ze een op maat gemaakte zwarte jurk van Dior. Tijdens de viering zou ze echter de etiquette eventjes uit het oog verloren zijn toen ze haar benen kruiste.

Alles wat Meghan Markle doet, wordt in Groot-Brittannië met een vergootglas gevolgd. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Britse pers foto's publiceerde van de Duchess of Sussex die tijdens de viering van het eeuwfeest van de Royal Air Force met de benen gekruist zat. Hoewel het protocol er niets over zegt, wordt volgens de etiquette aangenomen dat je zo niet mag zitten omdat de houding onrespectvol zou zijn ten opzichte van de Queen.

Het is niet de eerste keer dat Meghan de tradities met de voeten treedt. Zo was ze eerder ook al te zien in een jurk met blote schouders, ook al een twijfelachtige keuze voor de Britse royals. Nochtans zag ze er wel stralend uit in een eenvoudige, op maat gemaakt jurk van Dior en een hoed van Stephen Jones. Die combineerde ze met een zwarte clutch en een paar beige hakken.

Na het doopsel van prins Louis en de misviering in Westminster Abbey zijn prins Harry en Meghan Markle ondertussen voor een tweedaagse naar Ierland afgereisd, meteen goed voor hun eerste officiële overzeese trip.