Max Verstappen kijkt uit naar de samenwerking met Honda: "Dit biedt mogelijkheden"

Vanaf volgend jaar zal er een Honda-krachtbron achterin de Red Bull van Verstappen liggen, de Nederlander kijkt de toekomst alvast vol vertrouwen tegemoet.

Sinds de hybrides hun intrede maakten in de Formule 1 holt Red Bull een beetje achter de feiten aan. Partner Renault kamp met een achterstand op concurrenten Mercedes en Ferrari en de Fransen slagen er niet in om dat gat helemaal te dichten.

De laatste jaren kwam de samenwerking van Red Bull en Renault steeds meer onder druk te staan en sinds de Fransen weer als volwaardig constructeur aan de start staan verloor Red Bull de status van fabrieksteam.

Volgend jaar zal de Oostenrijkse formatie weer die status dragen, zij het nu als partner van Honda. Hoewel de terugkeer van de Japanners in de Formule 1 niet zonder slag of stoot verlopen is vindt Verstappen dat de nieuwe samenwerking cruciaal is voor successen in de toekomst.

“Als je een vuist wil maken tegen Mercedes en Ferrari dan heb je fabriekssteun nodig,” aldus Verstappen tegen ‘Motor Sport’. “Door hun status als constructeur kunnen ze er elk weekend alles aan doen om zich optimaal voor te bereiden. Natuurlijk willen wij dat ook kunnen en vanaf volgend jaar zal dat met Honda mogelijk zijn.”

“Het team heeft de beslissing genomen om te veranderen en natuurlijk hebben ze mijn mening gevraagd want het gaat ook over mijn toekomst. Maar het team maakt de beslissing en we hebben er lang over gepraat en veel GPS-data bekeken. De samenwerking met Honda biedt veel meer mogelijkheden en ze willen de wereld laten zien dat ze een goede motor kunnen bouwen.”

“Natuurlijk weten we niet helemaal het fijne over wat er gebeurd is in de samenwerking tussen McLaren en Honda, waarom de motor niet werkte of het team niet presteerde. Het is goed dat Honda dit jaar met Toro Rosso kan samenwerken en blijven evolueren, dat zou ons volgend jaar ten goed moeten komen.”

“Momenteel hebben we gewoon meer vermogen nodig, onze auto is heel sterk. Waarschijnlijk hebben we de beste auto, nu moeten we wachten op het beste pakket,” besluit Verstappen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: