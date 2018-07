Bewel investeert 10 miljoen in nieuw Scania-gebouw in Opglabbeek

Opglabbeek - Bewel gaat een nieuwbouw plaatsen bij Scania in Opglabbeek, goed voor een investering van 10 miljoen euro. De Beschermde Werkplaatsen Limburg werken al jaren samen met de vrachtwagenbouwer. Het project is goed voor 25 nieuwe arbeidsplaatsen.

Scania groeit de voorbije jaren en ook het distributiecentrum in Opglabbeek plukt daar vruchten van. Hun activiteiten breiden uit en dat betekent ook meer werk voor Bewel, dat bij Scania verpakkingsactiviteiten verzorgt. Bewel gaat een nieuwe werkplaats bouwen ter waarde van 10 miljoen euro. Deze hal zal integraal gehuurd worden door Scania en is goed voor 25 extra werkplaatsen. De nieuwbouw wordt in december 2019 afgerond.

Nu werken er zo’n 100 krachten van Bewel op de site van Scania. Zij zorgen voor het verpakken van onderdelen of stellen onderhoudskits voor dealers en garages samen. Daarnaast staan zij ook in voor groenonderhoud en housekeeping.