Trump start top met aanval op Duitsland: ze worden “compleet gecontroleerd” door Rusland

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag net voor de start van de NAVO-top in Brussel forse kritiek geuit op Duitsland. Trump verweet de Duitsers dat ze door hun energiebeleid “compleet gecontroleerd” worden door Rusland.

Voor de start van de NAVO-top had Trump op de Amerikaanse ambassade een ontmoeting met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Dat de Amerikaanse president tijdens die ontmoeting het thema van de lastenverdeling binnen de NAVO zou aansnijden, was verwacht. Maar opvallend was dat hij daarbij ook fors uithaalde naar Duitsland.

“Het is erg ongelukkig dat Duitsland een grote deal sluit met Rusland over de nieuwe gasleiding Nord Stream 2. Wij moeten hen beschermen tegen Rusland, maar ondertussen geven ze wel miljarden en miljarden dollars aan Rusland. Dat is ongepast”, zo verklaarde Trump in de aanwezigheid van journalisten.

Door die energiedeal met Moskou wordt Duitsland “compleet gecontroleerd door Rusland”, aldus Trump.

