Zwaar gehavende Benoot stapt uit Tour de France

Voor Tiesj Benoot zit de Tour de France er al na vier etappes op. Na zijn zware crash van dinsdag kwam de renner van Lotto-Soudal vandaag niet aan de start.

“Natuurlijk is de Tour de wedstrijd waarin je het langst zou doorgaan, maar ik kan mijn stuur niet op een verantwoorde manier vasthouden”, verklaart de renner die voor Lotto Soudal in het gebergte voor vuurwerk moest zorgen. “Ik kan met moeite zelf mijn T-shirt aandoen. Dan wordt het moeilijk om vandaag meer dan 200 kilometer te rijden op het hoogste niveau.”

Benoot, die in maart de Strade Bianche won, voelde meteen na de valpartij dat het ernstig was. “De slag op mijn hoofd zorgde voor een redelijke impact. Daarna voelde ik dat ik echt niet op mijn schouder kon steunen.”

“Dit is een zware ontgoocheling. Voor mij moest de Tour eigenlijk nog beginnen. Vandaag was de eerste rit die ik had aangestipt voor mezelf. Na het voorjaar was al de voorbereiding op de Tour gericht. Dan is het zeer spijtig dat je nu al moet stoppen. Nu volgen verdere onderzoeken in België. Dan evalueren we dag per dag en zien we wel wanneer ik opnieuw kan fietsen.”

Sergeant

Manager Marc Sergeant verliest zo één van zijn kopmannen. Vorig jaar werd Benoot bij zijn Tourdebuut 20e in de eindstand. “Dit is heel pijnlijk, ook voor hem”, aldus Sergeant. “Hij heeft hier maanden naartoe gewerkt. Tiesj was één van de renners met wie we hoopten te scoren in deze Tour. Hij was er klaar voor. We hebben wel nog enkele aanvallers. Maar we moeten eerlijk zijn: in het gebergte is Tiesj onze beste man, en die valt nu weg.”

Benoot kwam dinsdag op vijf kilometer van de meet ten val. Na onderzoek kwam een tweedegraadsontwrichting van het AC-gewricht in zijn rechterschouder aan het licht. Ook liep hij een kneuzing van de ribben, het rechterschouderblad en de linkerpols op. Verder waren er schaafwonden op de heupen, rug, armen en benen, en snijwonden aan de rechterwenkbrauw en het achterhoofd.