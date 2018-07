Lummen - Om de vakantieperiode in te luiden zijn 20 Femmaleden naar de Remise 56 in Koersel gefietst.

We vertrokken in het Oosterhof en hadden een tussenstop in Sint-Baaf Eversel voor een lekkere tas koffie. In de Remise deden we ons tegoed aan een lekkere maaltijd en daarna een rondleiding in de huisbrouwerij. De middag werd afgesloten met de degustatie van het gebrouwen bier.