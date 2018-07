Twee honden stikken in waterdispenser: Ikea roept product terug

Brussel - Ikea roept zijn Lurvig-waterdispenser voor huisdieren terug vanwege het risico dat honden en katten met hun kop vast komen te zitten in het doorzichtige gedeelte en zo stikken. Klanten wordt gevraagd om de dispenser niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel, voor terugbetaling.

Ikea heeft twee meldingen ontvangen van honden die met hun kop vast kwamen te zitten en stikten, zegt het bedrijf woensdag in een mededeling. Het is niet bekend waar die incidenten zich voordeden: de dispenser wordt sinds oktober vorig jaar in vijftien landen verkocht.

“We weten dat huisdieren een belangrijk en geliefd gezinslid zijn voor veel van onze klanten. We zijn dan ook erg bedroefd door de gebeurtenissen. Bij Ikea komt de veiligheid altijd op de eerste plaats. Daarom hebben we besloten om de Lurvig-waterdispenser meteen terug te roepen”, klinkt het.