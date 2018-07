“Eén verschil tussen België en Frankrijk: het scorebord”

René Vandereycken (64) is na jarenlang stilzwijgen terug in het voetbal. Negen jaar nadat hij afscheid nam als bondscoach volgt hij voor onze krant het WK op de voet. Wie de voormalige middenvelder kent, weet wat dit betekent: gedetailleerde, scherpe en glasheldere analyses.

De Limburger zag dat het verschil tussen de Rode Duivels en Les Bleus klein was: “Zowel in het spelbeeld als in de stand. Er was slechts één verschil: het scorebord. Uiteraard kan je het jammer vinden dat we geen finale spelen, maar anderzijds is het toch knap dat we de halve finales gehaald hebben.”