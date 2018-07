Waarom Engeland voor het eerst sinds 1966 favoriet is om een WK-finale te bereiken

“It’s coming home.” Twintig jaar lang kon Gareth Southgate niet luisteren naar het officiële EK-lied van 1996. Hij verknalde destijds de penalty die Engeland een eerste finale sinds 1966 kostte. Maar 22 jaar later ziet het ernaar uit dat “het lange lijden” gedaan is. Engeland gaat freewheelend door het tornooi en is favoriet om ten koste van Kroatië door te gaan naar de finale in Moskou. Dan kan er al eens een geintje met plastic blauwe kippen af.