Moet konijn Gilbert van Wouter Beke de pot in na foute WK-voorspelling?

CD&V konijn Gilbert voorspelt sinds het begin van het WK de uitslagen van de Rode Duivels. En dat deed hij dusver met glans, enkel tegen Tunesië ging hij de mist in. Tot vanavond. Ook voor de wedstrijd tegen Frankrijk voorspelde hij winst: is dit het einde van Gilbert?

Wel als we de woorden van CD&V-voorzitter mogen geloven. Dinsdagochtend vertelde hij nog grappend aan HBvL dat Gilbert wist wat hem te wachten stond bij een foute voorspelling: “Wij dreigen hem af. Als we tegen de Fransen verliezen weet Gilbert dat het over en uit is, dat we hem met pruimen klaarmaken”.

Over en uit voor Gilbert?