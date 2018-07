Martinez looft zijn spelers: “Ontgoocheld maar trots”

Geen eerste WK-finale in de geschiedenis voor de Rode Duivels. Frankrijk toonde zich te sterk. Bondscoach Roberto Martinez was uiteraard ontgoocheld, maar loofde tegelijk zijn spelers. “Ik ben trots op hen.”

De Spanjaard behield zijn cool toen hij de televisie te woord stond. “Het was allemaal heel nipt. Uiteraard wilden we die finale bereiken, maar het mocht niet zijn. De attitude van mijn spelers was geweldig, ze konden niet meer doen dan ze hebben gedaan. In het voetbal is er nu eenmaal één winnaar en één verliezer. Ik kan mijn jongens niks verwijten, we hebben alles gegeven. Die ene hoekschop maakt het verschil, dat is zuur.”

Foto: AFP

Zaterdag spelen de Rode Duivels de kleine finale in hetzelfde Sint-Petersburg. Met welk gevoel leeft Martinez naar die match toe? “We hebben nog één wedstrijd te gaan. We willen dit toernooi niet verlaten met een slecht gevoel, dus we gaan er alles aan doen te winnen zaterdag. Dit WK moeten we met opgeheven hoofd verlaten.”