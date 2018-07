Thibaut Courtois is hard voor defensieve Fransen: “Ze speelden antivoetbal”

Thibaut Courtois pakte ook dinsdag in de halve finale weer uit met enkele sublieme reddingen. Maar het mocht niet baten, op de kopbal van Umtiti was ook de Bilzenaar kansloos. “Frankrijk speelde antivoetbal, dat heb ik nog maar zelden meegemaakt”, zuchtte Courtois. “Dan had ik liever verloren tegen een ploeg als Brazilië.”

Van onze verslaggever Kristof LIBERLOO in Sint-Petersburg

Hugo Lloris wordt meer dan waarschijnlijk verkozen tot de beste keeper van het tornooi. Omdat hij een sterk WK speelt en omdat hij doorstoot naar de finale. Jammer, want Thibaut Courtois had die persoonlijke prijs wel degelijk verdiend. Ook dinsdag stond de Bilzenaar pal. Alleen Umtiti kon hem vloeren. Weer van dichtbij. Van de zes tegengoals die Courtois slikte op dit WK, werden er vijf gemaakt van binnen de zestien.

Courtois was natuurlijk ontgoocheld meteen na de wedstrijd. “Frankrijk speelt anti-voetbal”, pufte hij. “Dit heb ik zelden of nooit meegemaakt, ook niet bij Chelsea. Een ploeg die zijn spits op dertig meter van het doel van de tegenstander zet. Het is hun goed recht natuurlijk. Maar veel kansen kregen ze ook niet, in de eerste helft heb ik één goede redding moeten verrichten. Dan had ik liever verloren van een ploeg als Brazilië die wel wil voetballen. Dat deed Frankrijk gewoon niet. Zij waren niet beter dan wij. Dit is daarom jammer en frustrerend.”

Scheidsrechter

De Rode Duivels hadden opnieuw moeite om die muur – deze keer een Franse - te slopen. Zeker nadat ze op achterstand gekomen waren. Toen dachten Les Bleus nog meer dan voordien aan verdedigen. En dat deden ze goed. “Zij wisten dat wij het moeilijk hadden om de ruimte te vinden”, vervolgde Courtois. “Chadli raakte op rechts in het begin nog wel over zijn mannetje, maar de voorzet was dan te onzuiver.”

De Belgen speelden inderdaad zelf te onzuiver om voor gevaar te kunnen zorgen. “Als je van zo een ploeg wil winnen, dan moet je zelf een goede dag hebben. Iedereen. De laatste pass was aan onze kant niet precies genoeg, bovendien hadden we weinig geluk, de kopbal van Fellaini schampte de paal.”

Courtois was ook hard voor de ref uit Uruguay. “Ik begrijp niet dat zo een man een halve finale van een WK mag fluiten. Die fout op Hazard aan de rand van de zestien was overduidelijk, dat zijn cruciale momenten in zo een wedstrijd.”

Derde plaats

Toch mogen de Rode Duivels terugblikken op een geslaagd WK. “De trainer zei ook dat we vooral trots moeten zijn nu. We mogen het hoofd niet laten hangen en zullen ook vol voor die derde plaats gaan. Maar het voelt aan als een gemiste kans. Ik zeg niet dat we de andere kant van de tabel hadden moeten kiezen, maar toch is het jammer dat we de grote ploegen tegenover ons gekregen hebben. Al was Frankrijk niet beter. Of we deze kans ooit nog eens zullen krijgen, weet ik niet. Over twee jaar zijn de meeste jongens nog altijd top. Daar moeten we van uitgaan.”