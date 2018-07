Prins Harry en Meghan Markle schitteren tijdens eerste buitenlandse reis sinds sprookjeshuwelijk

Prins Harry neemt zijn kersverse echtgenote deze week voor het eerst mee naar het buitenland sinds hun huwelijk in mei. Het koninklijke koppel streek dinsdag neer in Dublin voor een bezoek aan de Ierse hoofdstad, waar ze feestelijk door de Ierse premier werden ontvangen. Meghan Markle schitterde voor de gelegenheid in een donkergroene jurk van ontwerper Givenchy en had duidelijk de nationale kleur van het Europese land in gedachten.