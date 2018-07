Helaas, driewerf helaas! Het heeft niet mogen zijn. Ondanks ontelbare kaarsjes in even ontelbare huisgezinnen, rituelen allerhande, het konijn van Wouter Beke en de steun van 11 miljoen Belgen zijn de Rode Duivels uit het WK gedonderd. De teleurstelling is enorm.

Fans laten de tranen de vrije loop, de hoop op een eerste WK-finale ooit is verdampt. En die hoop was groot, want de gouden generatie van Kompany, De Bruyne, Hazard en Courtois is de sterkste in 32 jaar ...