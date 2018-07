ANALYSE. Dank u Duivels, voor 27 magische dagen in Rusland

10 juli 2018. Een historische dag voor Frankrijk. De dag dat de WK-droom van de Rode Duivels uiteenspatte in Sint-Petersburg. Geen allereerste finale ooit voor België, dat vanavond een moedige wedstrijd speelde, maar op elf Fransen botsten die uitgekookter voor de dag kwamen. De Rode Duivels mogen zaterdag in de kleine finale aan de slag. Die match heet niet voor niks troosting. Zo voelden de Belgische fans zich ook, ontroostbaar.

Van onze verslaggever Kristof LIBERLOO in Sint-Petersburg

Voor de opwarming zagen we Eden Hazard in de spelerstunnel spelen met de bal. Niet aan de voet, maar in de handen. Eerst jonglerend als een NBA ...