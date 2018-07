Donald Trump is aangekomen in Brussel

Brussel - De Amerikaanse president Donald Trump is dinsdagavond aangekomen in Brussel. Trump is in het land voor de NAVO-top op woensdag en donderdag in het nieuwe hoofdkwartier van de verdragsorganisatie. Naar verwachting zal hij zijn pleidooi herhalen dat de andere lidstaten meer moeten uitgeven aan defensie.

Zijn toestel “Air Force One” landde omstreeks 21.05 uur op de luchthaven van Melsbroek. In aanloop naar de NAVO-top had Trump al verschillende lidstaten aangemaand meer te doen voor defensie. Zo kreeg België ook een brief van de Amerikaanse president.

Vanuit de Air Force One die hem naar België bracht, stelde Trump de zaken nog eens op scherp in enkele tweets. “De Europese Unie maakt het onmogelijk voor onze landbouwers om in Europa te werken (de VS hebben een handelstekort van 151 miljard dollar), en dan willen ze dat we hen met plezier verdedigen via de NAVO, en er braafjes voor betalen. Dat werkt gewoon niet!”, klonk het onder meer.