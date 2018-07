Bijna een driekwart gevuld KRC Genk stadion in hartje Hasselt waar het Festival da Copa op het Kolonel Dusartplein nog voor de wedstrijdstart dicht moest. Meer dan 8000 bezoekers geraakten er op het 'speelveld' maar duizenden keken ook vanaf de bushalte toe. Ook aan de overzijde geraakte het evenementenplein voor de cafés helemaal gevuld. Politie is er flink aanwezig, in uniform maar evengoed in supportersoutfit. 'We are LRH' werd even 'We are Belgium'.