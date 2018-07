Veertiger laat huis in Maasmechelen achter als stal, mét uitgehongerd hangbuikzwijn: “Dit tart alle verbeelding”

Maasmechelen / Boorsem -

Hopen rommel, uitpuilende vuilniszakken, uitwerpselen van katten én een uitgehongerd hangbuikzwijn... Walter Vanhoudt wist niet wat hij zag toen hij maandag samen met politie en dierenbescherming binnenging in zijn huis in de Grotestraat in Boorsem. “De man die er mocht wonen in ruil voor het onderhouden van de bijhorende weilanden, heeft hij er een pure vuilnisbelt van gemaakt en is dan met de noorderzon vertrokken”, zucht Walter aangeslagen.