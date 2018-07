Historisch vliegtuig crasht bij testvlucht in Zuid-Afrika: dode en veel gewonden

“Uit de eerste meldingen blijkt dat ongeveer twintig mensen verwondingen hebben opgelopen”, meldt hulpverleningsdienst ER24. De verwondingen zouden uiteenlopen van licht tot zeer ernstig. “Medici van ER24, en meerdere andere diensten, zijn ter plaatse om de patiënten te behandelen.”

“Ontzettend geschrokken zijn wij dat de Convair 340, het toestel dat binnenkort naar Aviodrome zou komen, tijdens het opstijgen van een testvlucht in Zuid-Afrika is neergestort”, meldt het Aviodrome op Facebook. “Onze prioriteit ligt nu bij het in veiligheid stellen van alle betrokkenen.”

Wat tot de crash heeft geleid is onduidelijk.

