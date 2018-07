Ontsnapte wolfshonden zorgen even voor paniek in Kamp

Leopoldsburg - Een koppel loslopende wolfshonden hebben dinsdagochtend in de buurt van de Atheneumlaan en de Olmensebaan voor wat paniek gezorgd. De twee waren ontsnapt bij hun oppas en vernielden op sommige plaatsen wel wat. Geert Jansen, de hondenvanger van “Dieren Onderweg” werd even voor 8 uur door de politie gevraagd om de honden te komen vangen. “Ik ging ter plaatse maar kon niet bij de honden komen. Ze waren erg angstig. Wat we toen hebben gedaan, is de oppassers assisteren bij het lokken van de honden. Geen simpele opdracht, waarschijnlijk omdat hun eigenaar er niet bij was.” De hele klus duurde ongeveer twee uur. “Bij de ene hond ging het al sneller dan bij de andere. Die bleef om een of andere reden weg”, aldus Jansen. De honden lijken op wolven maar het is een Amerikaans ras. Mensen die nadeel hebben geleden kunnen zich telefonisch melden (011 399 299) zodat de schade geregeld kan worden. (zb)