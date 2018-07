WIMBLEDON. Serena Williams tien maanden na bevalling in halve finale, geen Centre Court voor Federer

Serena Williams (WTA 181) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finale in Wimbledon, amper tien maanden nadat ze is bevallen van haar eerste kind. De 36-jarige Amerikaanse klopte de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 52) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-4.

In de halve finale neemt Williams het op tegen de Duitse Julia Görges (WTA 13), die de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 20) versloeg met 3-6, 7-5 en 6-1. Williams jaagt op haar 24e Grand Slam-overwinning. Op Roland-Garros moest ze het toernooi verlaten door een blessure.

Voor het eerst sinds 2015 geen Centre Court voor Federer

Voor het eerst sinds 2015 zal Roger Federer (ATP 2) woensdag niet op Centre Court spelen op Wimbledon. De organisatoren kozen ervoor om de kwartfinale van de Zwitser tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) op het tweede terrein, Court No. 1, te laten spelen. De laatste keer dat de titelverdediger op dat terrein speelde, was ook in een kwartfinale: in 2015 tegen de Fransman Gilles Simon.

De eer van Centre Court is woensdag weggelegd voor de Serviër Novak Djokovic (ATP 21) en de Japanner Kei Nishikori (ATP 28). Die wedstrijd wordt in hetzelfde stadion gevolgd door de kraker van de kwartfinales tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) en de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 4).

Op Court No. 1 volgt na het duel Federer-Anderson tot slot nog de kwartfinale tussen de Canadees Milos Raonic (ATP 32) en de Amerikaan John Isner (ATP 10).

