Reeks inbraken in Zolder en Viversel

Heusden-Zolder - Dinsdagochtend zijn bij de politie vier inbraken in Zolder en Viversel gemeld. Dat de feiten met elkaar gelinkt kunnen worden, wordt niet uitgesloten. Een eerste feit werd rond 2 uur bij de politie gemeld. Inbrekers waren een huis in de Pleinstraat in Viversel binnengedrongen. De bewoners waren van verdachte geluiden wakker geschrokken. Toen ze gingen kijken vonden ze de buit die door de indringers was klaargezet. Er is op het eerste gezicht niets verdwenen. In de Bieststraat in Zolder werd uit een bestelwagen werkmateriaal gestolen. In de Schaltusstraat in Viversel drongen dieven een huis via de achterzijde binnen. Ook daar lijkt niets te zijn gestolen. Het laatste feit werd op de Jeugdlaan in Zolder genoteerd. Daar raakten dieven via een schuifraam het huis binnen. De bewoners missen geld en een laptop. De politie spoort de daders op. (mm)