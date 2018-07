Vijf verdachten brand Vlooybergtoren bekennen: een ervan ligt zwaargewond in ziekenhuis

Vijf mannen die in de nacht van 30 juni de Vlooybergtoren in Tielt-Winge in brand staken, hebben hun feiten aan het parket bekend. Dat bevestigt Sarah Callewaert van het parket van Leuven.

“Al de avond na de brandstichting was de politie twee verdachten op het spoor”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven.”Op dat ogenblik lag één dader al met zware brandwonden in het ziekenhuis. Die persoon kon toch worden ondervraagd en hij bekende deelname aan de brandstichting. Die persoon ligt nog steeds in het ziekenhuis.”

Die twee verdachten leidden uiteindelijk nog naar drie andere mededaders. Uiteindelijk hebben vf personen de Vlooybergtoren in brand gestoken. “Het gaat om drie mannen uit Bekkevoort - onder wie twee broers van 21 en 24 jaar, de jongste ligt nog in het ziekenhuis- en een man van 37. De jongste dader is 18 en komt uit Kortenaken. De vijfde dader is een dertiger uit Tielt-Winge.”

De twee oudsten minimaliseren nog hun rol in de brandstichting.

Balen bovenaan de trap

“Alle vijf zeggen zeer geschrokken te zijn door de omvang van de brand. Ze wilden iets spectaculair doen maar niet zo spectaculair allicht. Ze hebben eerst droge balen stro tot bovenaan de trap gesleurd. Vervolgens hebben ze de trap overgoten met benzine. Dan staken ze hem van onderaan in brand”, zegt Sarah Callewaert.

Dat de brand bij nacht is aangestoken is een verzwarende omstandigheid.

De vijf worden later gedagvaard en zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Bieden ze zich daar niet spontaan aan, dan worden ze opgepakt. “Dat is voorlopig nog niet nodig.”