Tussen hemel en hel op citytrip: "Amsterdam, waar zelfs de prostituees de toeristen meer dan zat zijn"

Toen Marie-José Pelzers (57) ruim twintig jaar geleden van de Nederlandse provincie Brabant naar Amsterdam verhuisde voor de liefde van haar leven was het eerst even schrikken. “Amsterdammers zijn wel héél openhartig. In Brabant zijn we gewend om met een boogje om de hete brei heen te lopen, maar een Amsterdammer spuwt het recht in je gezicht. Als ze vinden dat je een lelijke jurk aan hebt, krijg je dat meteen te horen.”

Marie-José leerde van de Amsterdammers en Amsterdam houden, maar tegenwoordig loopt ze wel zelf in een boogje om het drukke, toeristische centrum heen. “Zelf heb ik er weinig last van omdat we in de rustige Indische buurt wonen, maar die toeristische drukte probeer ik toch te mijden. Er zijn nog zoveel andere leuke plekjes in Amsterdam.”