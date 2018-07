Deze Rode Duivels starten vanavond tegen Frankrijk

Roberto Martinez heeft zonet de opstelling voor de match van vanavond bekend gemaakt. Deze elf Rode Duivels starten om 20.00 uur tegen Frankrijk.

Dembélé verrassend in de basis

Mousa Dembélé start vanavond in de basis tegen Frankrijk. Een grote verrassing, iedereen had Carrasco of Vermaelen in de basiself verwacht. Maar Martinez kiest dus voor de middenvelder van Tottenham. Die zal wel op een andere positie moeten spelen dan bij zijn club. Wat voor Dembélé spreekt: hij is een erg polyvalente speler. Met zijn duelkracht, dribbel, versnelling en vermogen om de bal bij te houden, moet hij vanavond zijn mannetje kunnen staan tegen de Fransen. Voor het overige houdt Martinez vast aan de ploeg die Brazilië op de knieën kreeg. (krli)