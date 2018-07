Gaviria is Sagan en Greipel te snel af en pakt zijn tweede zege in de Tour, Van Avermaet behoudt de gele trui

Relive this last kilometer who saw the 2nd stage win of #FndoGaviria on this Le Tour! Revivez ce dernière kilomètre qui a vu s'imposer @FndoGaviria pour la 2e fois sur ce Tour 2018 ! #TDF2018 pic.twitter.com/vGQXjVJIlL

Fernando Gaviria (Quick Step Floors) heeft zijn tweede etappe in deze Ronde van Frankrijk gewonnen. De Colombiaan verschalkte in een spannende spurt nipt Peter Sagan (BORA-hansgrohe) en André Greipel (Lotto-Soudal). Greg Van Avermaet behoudt het geel. Onze landgenoot Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) maakte deel uit van de lange vlucht van vier en werd pas onder de rode vod van de laatste kilometer gevat.

Voor de start waren de ogen vooral gericht op gele trui Greg Van Avermaet. Dat BMC met een duidelijk doel naar deze Tour was gekomen, mocht duidelijk zijn. De gele fiets werd van stal gehaald en in orde gemaakt, Van Avermaet kon met een assorti racemachine de vierde etappe aanvatten. De officiële start kwam er overigens wel met vertraging, na een val van Marcus Burghardt (BORA - hansgrohe) in de neutrale zone.

De Belgische nationale voetbalploeg staat vanavond tegenover Frankrijk in de halve finales op het WK en ook in de Tour kregen we onderonsje tussen de buurlanden. De valg wapperde nog als Guillaume Van Keirsbulck (Wanty - Groupe Gobert) in de aanval trok, de man die vorig jaar moederziel alleen 190 kilometer in de aanval reed in de - jawel - vierde etappe. Kregen we een bisnummer te zien? Niet helemaal, want hij kreeg het gezelschap van landgenoot Dimitri Claeys (Cofidis, Solutions Crédits) en de Fransen Anthony Perez (Cofidis, Solutions Crédits) en Jérôme Cousin (Direct Energie), 2-2 tussen België en Frankrijk in de kopgroep.

Le départ réel a été donné, en route pour Sarzeau !#TDF2018 pic.twitter.com/Ij4HL1uJ14 — Le Tour de France (@LeTour) 10 juli 2018

Het peloton liet begaan, en de voorsprong van de vier vluchters groeide snel. Na amper 20 kilometer was het verschil al meer dan zes minuten, Greg Van Avermaet was zijn geel virtueel kwijt aan… Van Keirsbulck, de best geplaatste renner in de kopgroep. Haast maakte het peloton echter niet meteen. De voorsprong van de kopgroep zou oplopen tot bijna 8 minuten. In het peloton werd het werk traditiegetrouw opgeknapt door de ploeg van de leider, BMC dus.

#TDF2018 a glimpse of the yellow jersey in the peloton seven minutes behind the breakaway with more than 120km to go. @michaelschaer was setting the pace at the front of the bunch for some time and he has now handed over to @PaddyBevin. : A.S.O / A. Broadway pic.twitter.com/JoNlu8puzA — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 10 juli 2018

In dat peloton maakte men zich ondertussen op voor de tussenspurt op 97,5km van de meet. Na de kopgroep was Fernando Gaviria de snelste van het pak, voor André Greipel en Peter Sagan. Het peloton had ondertussen ook het tempo de hoogte in gejaagd, op zoek naar de vluchters. Het verschil ging dan ook razendsnel omlaag richting de twee minuten. Maar wie dacht dat de vier vooraan er meteen aan zouden zijn, was eraan voor de moeite. De bonus bleef een tijdje schommelen ronde de twee minuten, met de grens van 50 km in zicht zakte het wel naar de minuut. Dan belandden enkele renners de gracht in, waardoor het tempo slabakte in het peloton. Dat zorgde ervoor dat de vier op 35km van de meet plotsklaps weer drie minuten hadden. Zou het peloton zich laten verrassen?

Het was in ieder geval het signaal voor de spurtersploegen om alle zeilen bij te zetten. Namens Lotto-Soudal en Greipel ging Thomas De Gendt tempo maken. Hij kreeg bijstand van de mannen van Quick Step Floors, die Gaviria naar een tweede zege wilden loodsen. De vier vooraan gaven zich niet zomaar gewonnen, op 13 kilometer van de meet was het verschil nog anderhalve minuut.

Het tempo lag echter moordend hoog en op 3 kilometer van de streep waren de meeste leiders er toch aan voor de moeite. Enkel Van Keirsbulck redde het nog tot aan de rode vod. In een koninklijke spurt trok Fernando Gaviria aan het langste eind, Peter Sagan en de van ver op kop vertrokken André Greipel strandden op twee en drie.

2nd win for @FndoGaviria on Le Tour 2018 !

2e victoire pour @FndoGaviria sur le Tour 2018 !#TDF2018 pic.twitter.com/lHINwprtfr — Le Tour de France (@LeTour) 10 juli 2018

- Uitslag -

1. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors)

2. Peter Sagan (BORA - hansgrohe)

3. André Greipel (Lotto - Soudal)

4. Dylan Groenewegen (Team LottoNL - Jumbo)

5. Marcel Kittel (Team Katusha - Alpecin)

6. Andrea Pasqualon (Wanty - Groupe Gobert)

7. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates)

8. John Degenkolb (Trek - Segafredo)

9. Dion Smith (Wanty - Groupe Gobert)

10. Timothy Dupont (Wanty - Groupe Gobert)

Greg Van Avermaet kwam veilig en wel in het peloton aan en behoudt zijn gele trui. Minder gelukhad klassementsman Rigoberto Uran (Team EF Education First - Drapac) kwam op vijf kilometer van de meet ten val met een groot deel van het peloton en moest door Sep Vanmarcke terug richting peloton geloodst worden.

#TDF2018 Gaviria took the stage win after a very close sprint to the line. @GregVanAvermaet crossed the line safely in the bunch alongside @richie_porte to secure another day in yellow after some great teamwork . #Ride_BMC: @PhotoSirotti pic.twitter.com/6KW7ZH5Ogf — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 10 juli 2018

- Algemeen klassement -

1. Greg Van Avermaet (BMC Racing Team)

2. Tejay van Garderen (BMC Racing Team)+

3. Geraint Thomas (Team Sky)+3”

4. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors)+5”

5. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors)+7”