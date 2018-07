Victoria Beckham viert verjaardag met Belgische chocolade

Victoria Beckham heeft samen met de Belgische chocolatier Pierre Marcolini een doosje met chocoladehartjes ontworpen voor de tiende verjaardag van haar modelabel.

Beckham heeft zelf het doosje ontworpen, Marcolini heeft het gevuld met zestien hartjes van chocolade in vier verschillende smaken: huisbereide casse-noisette, karamel met gezouten boter, rozen met passievrucht en yuzu. Dit alles gemaakt met zo’n hoogwaardig mogelijke cacaobonen en zo weinig mogelijk suiker.

Les Cœurs de Victoria Beckham wordt vanaf donderdag 4 oktober 2018 aangeboden in alle wereldwijde boetieks van Pierre Marcolini en in een exclusieve pop-upshop in de winkel van Victoria Beckham in Dover Street te Londen. Een doosje met zestien hartjes kost 35 euro.