Staking cipiers wordt opgeschort voor onbepaalde duur

Brussel - De staking van de cipiers wordt dinsdag vanaf 22 uur op nationaal vlak opgeschort voor onbepaalde duur. Dat heeft het vakbondsfront beslist na de raadpleging van de achterban. Dat bevestigt Gino Hoppe van de socialistische overheidsvakbond ACOD, nadat de VRT het nieuws meldde.

In de gevangenissen werd sinds 19 juni gestaakt tegen de plannen van minister van Justitie Koen Geens voor een minimale dienstverlening bij stakingen. Die komt er omdat ons land al meermaals door de Raad van Europa op de vingers getikt is omdat we geen gegarandeerde dienstverlening kennen. Maar voor de bonden is de maatregel een inbreuk op het stakingsrecht.

Eerder op de dag bleek al dat het personeel van de Franstalige gevangenissen op personeelsvergaderingen gestemd had om de stakingsacties op te schorten.

Maandag was er een laatste overleg tussen de bonden en de minister. De vakbonden hebben nu nog tot 26 juli de tijd om hun besluiten over te maken aan de minister. In de teksten staat niet langer het woord ‘opvorderen’. In de week van 20 augustus wordt het overleg tussen bonden en minister hervat.