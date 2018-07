Raf Simons moet Calvin Klein Jeans make-over geven

Calvin Klein wil zijn naar eigen zeggen zijn positie van nummer één jeansmerk ter wereld opnieuw innemen. Straffe taal van CEO Steve Shiffman, en volgens hem moet creatief directeur Raf Simons daar voor gaan zorgen.

In 2017 stelde Raf Simons zijn eerste collectie voor Calvin Klein voor en sindsdien is hij systematisch alle aspecten van het Amerikaanse modehuis naar zijn hand aan het zetten. Zo werd onder meer het logo een make-over gegeven en nu is Calvin Klein Jeans aan de beurt.

Die eerste jeanscollectie van zijn hand zal in augustus in de winkels te vinden zijn en borduurt voort op de vorige lentecampagne. De stukken met daarop prints van Andy Warhol, het patchwork en de westernlooks zullen daarbij worden hernomen. En goed nieuws voor de fans met een kleinere portemonnee, de lijn zou naar verluidt 'betaalbaar' zijn.

"Belangrijkste ingreep"

CEO Steve Shiffman ziet het in elk geval groots. "Het is duidelijk dat wij in 1978 de designerjeans heb gelanceerd", vertelt hij in een interview met WWD. "Ik heb het gevoel dat het moment gekomen is om onze positie als nummer één jeansmerk ter wereld weer in te nemen. Toen Raf het overnam, hebben we alle branding van onze lijnen aangepast, maar dit zou wel eens de belangrijkste ingreep kunnen zijn."