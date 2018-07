WIMBLEDON. Del Potro bereikt met dag uitstel kwartfinales, Ostapenko naar halve finales

Juan Martin del Potro heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Argentijn klopte in de achtste finales de Fransman Gilles Simon na in totaal vier uur en 31 minuten: het duel werd maandagavond na drie sets onderbroken wegens invallende duisternis. Bij de vrouwen heeft Jelena Ostapenko zich verzekerd van een plek in de halve finales.

Juan Martin del Potro (ATP 4) heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Argentijn klopte in de achtste finales de Fransman Gilles Simon (ATP 53) in vier sets: 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 5-7 en 7-6 (7/5). De partij duurde in totaal vier uur en 31 minuten. Het duel werd maandagavond na drie sets onderbroken wegens invallende duisternis. Del Potro treft in de kwartfinales Rafael Nadal. De Spaanse nummer 1 van de wereld had in zijn achtste finales weinig moeite met de Tsjech Jiri Vesely (ATP 93) en won in drie sets: 6-3, 6-3 en 6-4.

Juan Martin del Potro staat voor de negende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2013 bereikte hij op het Londense gras de halve finales. Vorig jaar werd hij in de tweede ronde gewipt door de Let Ernests Gulbis. Simons beste resultaat in Londen is een plaats in de kwartfinales in 2015.

Foto: AP

Ostapenko voorbij Cibulkova naar halve finales

Jelena Ostapenko (WTA 12) heeft zich bij de vrouwen verzekerd van een plek in de halve finales. De Letse klopte in de kwartfinales de de Slowaakse Dominika Cibulkova (WTA 33) in twee sets: 7-5 en 6-4. De partij duurde een uur en 23 minuten.

Ostapenko treft voor een plaats in de finale de winnares van het duel tussen de Russin Daria Kasatkina (WTA 14) en de Duitse Angelique Kerber (WTA 10). Ostapenko, die in de tweede ronde Kirsten Flipkens had uitgeschakeld, doet met haar plaats bij de laatste vier beter dan haar beste resultaat in Londen, een kwartfinale in 2017. De Letse won in 2017 Roland Garros.

Cibulkova, ex-nummer 4 van de wereld en verantwoordelijk voor de exit van Elise Mertens, haalde eerder de kwartfinales op Wimbledon in 2011 en 2016.