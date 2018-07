Wout van Aert sprint naar tweede plaats in Oostenrijk

De Belgen blijven hun stempel drukken op de Ronde van Oostenrijk (2.1). Dinsdag werd Wout van Aert (Verandas Willems-Crelan) na een sprint bergop tweede in de vierde etappe. Enkel de Italiaan Giovanni Visconti (Bahrein-Merida) was sneller. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) blijft aan de leiding van het algemene klassement.

De vierde etappe tussen Kitzbuhel en Prägraten was niet de zwaarste van allemaal, maar toch lag er onderweg een beklimming van eerste categorie te wachten en werd de finish getrokken op een helling van tweede categorie. De Brit Stephen Cummings, voor het eerst sinds lang niet in de Tour, was de laatste overlever van een vroege vlucht en probeerde op zijn getrouwe manier het peloton te verrassen. Maar na materiaalpech werd hij bijgehaald op de slotklim.

In de slotkilometers kwamen er nog aanvalspogingen van onder meer Alexey Lutsenko, Mark Padun en Antonio Nibali, maar toch werd het uiteindelijk een sprint van een uitgedunde groep voor de dagzege. Daarin boekte Vincenzo Nibali zijn tweede ritzege in deze Ronde van Oostenrijk, meteen ook al de derde voor zijn ploeg Bahrein-Merida. Van Aert strandde aan het achterwiel van Visconti op de tweede plaats. De Italiaan Michael Bresciani werd derde.

Ben Hermans finishte in de eerste groep en blijft zo in de leiderstrui. Woensdag wacht hem een belangrijke opdracht: de vijfde rit van amper 92 kilometer finisht op 2.403 meter hoogte op de Grossglockner.