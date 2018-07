Hebben wetenschappers het geheim van de eeuwige jeugd ontsluierd?

De zoektocht naar de eeuwige jeugd blijft woeden, ook in de wetenschap. De laatste jaren wordt er in die wereld vooral gezocht naar methoden om de oudere cellen simpelweg uit het lichaam te verwijderen. In dat opzicht boekt een medicijn dat aangewend wordt om kanker te bestrijden opvallend goede resultaten. Bij muizen weliswaar.

Uit eerder onderzoek bij muizen was al gebleken dat oudere cellen inderdaad verantwoordelijk waren voor allerlei symptomen die met ouder worden gepaard gingen. Net daarom vroegen wetenschappers zich af wat er zou gebeuren als je die oudere cellen wegneemt. Komen er dan jongere cellen in de plaats en verdwijnen de ouderdomsverschijnselen? Dat bleek inderdaad het geval te zijn, wijst een nieuw onderzoek van het Robert and Arlene Kogod Center on Aging, verbonden aan de Amerikaanse Mayo Clinic, uit.

Een groep wetenschappers onder leiding van Dr. James Kirkland kwam tot die conclusie nadat het muizen met oude cellen had geïnjecteerd. Na verloop van tijd verspreidden die cellen zich over hun hele lichaam en begonnen ze trager te lopen en slechter te klimmen. Vervolgens werden de diertjes behandeld met dasatinib, een medicijn dat wordt ingezet tegen kanker. Die bleken de oude cellen wel degelijk af te breken en de aanmaak van jonge te bevorderen.

In vraag stellen

Hoewel het onderzoek enkel bij muizen gebeurde, is Kirkland toch enthousiast. "We dachten ooit dat het bij oudere mensen onmogelijk was om geriatrische problemen zoals broosheid, een verlies van onafhankelijkheid, spierafname en beperkte vormen van cognitieve beperkingen uit de wereld te helpen", zegt hij. "Wat we nu vaststellen, moet ons dat in vraag durven stellen. Het ziet er naar uit dat oude muizen namelijk in staat zijn om hun gezondheidsspanne te rekken, de leeftijdsgerelateerde ziektes te beperken en zo hun kans op overleving te doen groeien."