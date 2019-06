Hoe slank, dik, gezond of gelukkig je bent: dit dieet pakt het aan vanuit je darmen

Je bent wat je eet. Of beter: wat je verteert. Want hoe je je voelt, wat je graag eet en hoe dik je bent, het begint allemaal in je darmen. Dat schrijft de Britse dokter en journalist Michael Mosley in zijn bestseller ‘Het Slimmedarmendieet’. "Bepaalde ‘slechte’ bacteriën kunnen ervoor zorgen dat je zin hebt in bijvoorbeeld junkfood of suiker. Maar je kan die bacteriën uitschakelen."