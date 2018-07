Greg Van Avermaet heeft komende dagen een duidelijk doel: “Geel verdedigen”

Greg Van Avermaet genoot met volle teugen van zijn eerste dag in de gele trui. De Olympische kampioen kreeg een speciale gele fiets en een gele helm cadeau. “Ik heb er wel vertrouwen in dat ik die trui na vandaag nog zal dragen”, sprak hij voor de start, “al weet je in de Tour natuurlijk nooit.”

Van Avermaet telt een kleine bonus van drie seconden op Geraint Thomas en vijf tellen op Philippe Gilbert als voornaamste belagers. “Ik vermoed dat ik vandaag al bij al een rustige dag tegemoet ga”, zei hij in La Baule, “normaal gezien is dit op papier een etappe voor sprinters en er zijn er een paar die nog niet gewonnen hebben, dus die ploegen hebben er belang bij om het tot een sprint te laten komen. Dan is het zaak om geen fouten te maken en die trui te behouden. Dus ik hoop dat het er rustig aan toe gaat vandaag en ik vanavond gewoon die trui weer draag.”

ASO voerde een bonussysteem in de eerste week in om drie, twee of één seconden te winnen in de jacht op het geel. “Vandaag moet ik me niet al te veel zorgen maken daarover”, vond de olympische kampioen. “De sprint ligt op 38,5 kilometer van de finish. Ik vermoed dat de vluchters dan nog niet zijn teruggepakt en de bonusseconden door hen worden gegrepen. De dagen nadien zal er meer strijd zijn om het geel en zal er meer stress zijn, maar ik voel me klaar om die trui te verdedigen. Woensdag en donderdag volgen etappes die me wel moeten liggen.”

“Ik hoop hier vandaag zo veel mogelijk te genieten van deze trui en vanavond op een mooie wedstrijd van de Rode Duivels. Ja, ik kan het wel goed vinden met Thibaut Courtois, maar neen ik heb gisteren geen berichtje van hem gehad”, lachte hij. “Als ze vanavond die halve finale winnen, zal ik hem wel een berichtje sturen om hem te feliciteren. Ik begrijp dat wel, we zijn allemaal topsporters, gefocust en bezig met ons vak. Sommige jongens hebben me via Instagram wel gefeliciteerd, dus dat is wel cool en ik hoop op het topresultaat vanavond.”