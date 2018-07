Eminem zet eerste stapjes in de modewereld

Hiphoplegende Eminem heeft samen met Rag & Bone aan een capsulecollectie gewerkt en het resultaat daarvan ligt vanaf dit weekend in de winkelrekken. Het gaat om een reeks hoodies en T-shirts.

Na een hiphopcarrière van meerdere decennia, vindt de Amerikaanse rapper Eminem (ofte Marshall Bruce Mathers III) het tijd voor een eerste voorzichtige stap in de modewereld. Dat doet hij hand in hand met het label Rag & Bone.

In clips en tijdens optredens combineert Eminem al jaren een hoodie met een pet, dus dat eerste mocht in de nieuwe collectie zeker niet ontbreken. Er komt er eentje in ivoorwit, een ‘leger’-variant, en een in het zwart. Daarnaast worden ook enkele T-shirts uitgebracht met daarop onder meer 'Eminem', 'Kamikaze', 'Success in my only mother fuckin’ option, failure’s not', een citaat uit zijn hit ‘Lose yourself', en '313', de postcode van zijn thuisstad Detroit.

"Eminem is een legende", zegt de CEO van Rag & Bone. "Hij personifieert originaliteit. Met hem kunnen samenwerken was een inspirerende en geweldige ervaring."

De collectie is vanaf 14 juli beschikbaar via de webshop van Rag & Bone. Prijzen schommelen tussen de 80 en 210 euro.