Vis en vlees beneden en zuivel nooit in de koelkastdeur: de tips van Jamie Oliver

Jamie Oliver heeft vele missies en de voedselverspilling tegengaan is daar eentje van. Daarom heeft hij enkele tips in petto over hoe je een koelkast best organiseert zodat je uiteindelijk zo weinig mogelijk moet weggooien.

In de EU wordt naar schatting jaarlijks zo'n 88 miljoen ton voedsel weggegooid. Zonde, want heel wat van dat eten kun je een langer leven geven door het beter te bewaren. De koelkast en de diepvriezer zijn dan natuurlijk de instrumenten bij uitstek, Jamie Oliver noemt het zelfs "een tijdcapsule voor vers eten". Toch is het volgens hem belangrijk dat je enkele regeltjes in het achterhoofd houdt als je ook in de koelkast alles zo lang mogelijk wil bewaren.

"In de koelkast schommelen de temperaturen doordat warmte stijgt. Het is daarom beter om vis en vlees helemaal beneden op de laagste plank te bewaren. Zuivel zet je dan weer beter in het midden. Maak ook dat je gebakken vlees uit de buurt houdt van rauw vlees, dat zet je dus beter in een ander vak", zegt hij. "De deur is dan weer het warmste onderdeel van de koelkast, dus het is ideaal om bijvoorbeeld sap in te bewaren of allerlei kruiden en sauzen." Kruiden langer bewaren? "Rol ze in een lichtvochtige keukenhanddoek en stop ze daarna in de koelkast."

Geen brood en aardappelen

Maar je hoeft niet alles in de koelkast te stoppen. "Leg er enkel zaken in die er ook echt thuishoren. Aardappelen stop je er bijvoorbeeld beter niet in, die leg je best op een donkere, droge plek ergens anders. Soms kan de koelkast er zelfs voor zorgen dat bepaalde producten sneller bederven, dat is het geval met brood."