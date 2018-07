Vlaamse Kermis bij de Gèèl in Val-Meer

Val-Meer

Riemst - Ruim 4 generaties lang vindt, tijdens het tweede weekend van juli, traditiegetrouw de Vlaamse Kermis plaats in Val-Meer bij harmonie De Kristene Gildebroeders, oftewel De Gèèl.

Op zaterdagavond werd de Vlaamse Kermis geopend met een gezellige Vlomse Baarbekjoe, voor groot en klein. Leden en sympathisanten van de harmonie schreven zich massaal in voor dit eetfestijn en werden vergezeld van tal van familieleden om te genieten van het lekkere eten, bereid door eigen leden van de harmonie.

Zondagmorgen was het weer vroeg opstaan. Want voor het derde jaar op rij organiseerden onze 'Mergelstappers' hun wandeltocht. Dit jaar verkenden we, langs uitstekend bewegwijzerde paden, de natuur rond de mergelgrotten. Daar de gemeente Riemst het jaar 2018 heeft uitgeroepen tot 'het jaar van de mergelgrotten', sloten zij met veel genoegen de wandeltocht hierbij aan. Tevens bestond er de mogelijkheid om de grotten te bezoeken. De vele wandelaars konden na hun wandeling van 4, 8, 12 of 20 kilometer hun honger en dorst stillen in de mooi aangeklede feesttent.

De zondag werd 's avonds afgesloten met voor de jeugd een ware Après-ski fuif. Op maandagnamiddag vervolgden de feesten met de H.Misviering, opgeluisterd door de harmonie. In zijn homilie gaf E.H. Tollenaers een mooie verklaring over het harmonieus gebeuren binnen een vereniging. Traditiegetrouw werd de viering afgeloten met als laatste muziekwerk 'De Gilde viert de Blauwvoet'.

Na de viering gaf de harmonie een mooi concert voor de vele aanwezigen in de feesttent, vooraf gegaan door het optreden van de drumband Rhytm & tiK. De jongeren brachten zowel op trommels , percussie en boomwackers hun ingestudeerde werken naar voren onder leiding van R.Simons. Dirigent J. Gaethofs nam het dirigeerstokje over, en bracht met zijn muzikanten een mooi concert met als opener ' De Vlaamse Leeuw'. Hij zette dit jaar de jongste muzikanten in de kijker, die afgelopen jaar mochten aansluiten bij de harmonie, Marie mocht alzo de solopartij op haar sax alt ten gehore brengen in het muziekstuk ' Santana Portait'. Voorzitter J.Stevens zijn geluk kon niet op, eveneens bejubelde hij in zijn speech al medewerkers voor en achter de schermen.

De Vlaamse Kermis werd 's avonds afgesloten met het Schlagerfestival.