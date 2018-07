Wat zei prinses Charlotte daar op de doop van haar broertje?

De waarheid komt uit een kindermond, ook als dat kind een prinsesje van het Huis van Windsor is.

Maandag werd het Britse prinsje Louis gedoopt in St James' Chapel in Londen. Het werd een plechtigheid in intieme kring, waarbij enkel familie en de peetouders van Louis uitgenodigd waren.

De royals werden wel gefilmd toen ze aan de kapel ontvangen werden door Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury. Het doopsel zelf werd privé gehouden en dat wilde de driejarige prinses Charlotte even duidelijk maken aan de aanwezige fotografen: "You're not coming", klonk het. Voor mocht er nog pers getwijfeld hebben of ze welkom waren op het feestje.