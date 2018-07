Hoogspringer Mutaz Barshim moet kruis maken over rest van seizoen

Hoogspringer Mutaz Essa Barshim zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De wereldkampioen van 2017 moet een enkeloperatie ondergaan als gevolg van een blessure die hij een tiental dagen geleden opliep bij een poging om het wereldrecord te verbeteren. De Memorial Van Damme zal het dus zonder hem moeten stellen.

Barshim faalde op de Memorial Gyulai in Hongarije op de 2,46 meter, een centimeter hoger dan het wereldrecord van de Cubaan Javier Sotomayor uit 1993. Bij die poging raakte de 27-jarige Qatarees geblesseerd aan de ligamenten. “Een operatie is onvermijdelijk”, stond te lezen op het Twitteraccount van Barshim.

Geschat wordt dat hij binnen drie à vier maanden de trainingen kan hervatten, wat betekent dat zijn seizoen afgelopen is. Hij zal onder andere moeten passen voor de Memorial Van Damme, waar hij in 2014 zijn persoonlijk record (2,43m) sprong. “Ik maak me niet al te veel zorgen. Ik heb behoorlijk positief medisch advies gekregen. Het belangrijkste is nu om te herstellen en terug te keren naar honderd procent van mijn mogelijkheden. Ik hoef me niet te haasten, mijn grootste doel is immers het WK atletiek in mijn thuisland en dat vindt pas volgend jaar plaats.”