Buurtfeest in de Bovenste Hulzen

Sint-Joris

Alken - Ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag kwamen 68 bewoners van de Bovenste Hulzen bijeen om deel te nemen aan de barbecue van het jaarlijkse buurtfeest.

"Ook dit jaar konden we weer terecht op het terras bij gastheer Ludo en Marleen", klinkt het. "Nele zorgde voor extra inkleding met feestelijke ballonnen. De welkomstdrink werd aangeboden werd door Simone Coteur en Robert Mathijs, ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum. Voorzitter Theo zorgde voor een warme toespraak over de gebeurtenissen in onze buurt en de goede sfeer was dadelijk aanwezig. We genoten van een heerlijke barbecue klaargemaakt door Valère en Bea en met de vaste vleesbakkers van elk jaar. De frigo was goed gevuld met frisse Cristal en frisdrank. Met de zomerse temperaturen zorgde dit voor enige afkoeling. De lekkere koffie en de taart werd later op de avond aangesproken. Onze burgemeester Marc Penxten was present en kwam zich vergewissen van de feeststemming en de verbondenheid van de buurt. Het prachtige weer zorgde ervoor dat we tot laat in de avond buiten konden genieten. Vrijwilligers namen de afwas voor hun rekening en hielpen bij de opruiming. Het bestuur dankt iedereen voor hun aanwezigheid en de bereidwillige hulp."