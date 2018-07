Andersvallden dankzij Kiwanis Alchemia naar de kermis

Tessenderlo - Dankzij de Kiwanis Alchemia konden ook dit jaar weer 169 personen met een beperking genieten van Looi kermis.

Naar jaarlijkse gewoonte nodigde Kiwanis Alchemia ook dit jaar weer personen met een beperking uit op Looi Kermis. 169 personen hadden zich ingeschreven om komen te genieten van de kermis. Eerst aanmelden in ’t Loo waar men een enveloppe kreeg met bonnetjes. Op de kermis was het zoals steeds genieten, je zag begeleiders evt. samen met de foormannen zwaar hulpbehoevende personen in een attractie zetten. Mooi om te zien en dan de glimlach op de gezichten, geen attractie was te hoog of te moeilijk, zo ging men in de botsauto, Big Swing, op de paardenmolen… Ook het eendjes vissen, ballen gooien naar de kikker of het nijlpaard, een zakje kermisfriet of smoutebollen, het is toch zo lekker.

Na de kermis mochten alle 169 midervaliden met hun begeleider(s) nog samen genieten van de lekkere koffiekoeken in 't Loo. De leden van Kiwanis gingen rond met koffie en frisdrank. Bij het naar buitengaan nog een knuffeltje om thuis mee te spelen.