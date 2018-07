George Clooney betrokken bij motorongeval in Sardinië

Een rustig motortochtje op het Italiaanse eiland Sardinië is voor de Amerikaanse acteur George Clooney (57) geëindigd in het ziekenhuis. Dat melden verschillende lokale media.

Clooney was met zijn Yamaha-motor onderweg op Costa Corallina, een plaats op het Italiaanse eiland Sardinië, toen hij botste met een wagen die zich aan het draaien was. De 57-jarige acteur werd na het ongeval ter controle naar het Saint John II-ziekenhuis gebracht, maar daar is hij volgens dokters intussen weer ontslagen.

De Italiaanse krant Nuova Sardegna postte alvast een foto van het ongeval op Twitter:

(lees verder ronder de tweet)

George Clooney all'ospedale: con la sua moto è finito contro un'auto che stava svoltando https://t.co/yG2jA4OomJ pic.twitter.com/MqZDD7oKpU — La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna) July 10, 2018

Clooney en zijn vrouw Amal verblijven al sinds mei op Sardinië, nadat ze eerst een tussenstop hadden gemaakt in Engeland voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle, dat plaatsvond op 19 mei. Op het eiland vinden bovendien momenteel opnames plaats voor de serie ‘Catch 22’, waarin de acteur een rol heeft.