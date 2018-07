Justin Bieber bevestigt verloving met foto en emotionele tekst

Justin Bieber (24) en Hailey Baldwin (21) zijn verloofd, dat heeft de popster nu zelf bevestigd op Instagram. Hij deelde een foto van hen tweetjes en schreef een lange tekst waarin hij haar liefde voor haar van de daken schreeuwt. "Mijn hart is volledig aan jou gewijd en ik zal je altijd op de eerste plaats zetten", klinkt het onder meer.

Justin Bieber en Hailey Baldwin hadden al eens kort een relatie met elkaar in 2015, maar vonden dit jaar de weg naar elkaar terug. Zo werden ze al kussend gespot in New York en staken ze hun weer opgeflakkerde liefde duidelijk niet onder stoelen of banken. Maar er leek nog meer aan de hand te zijn, zo werd Hailey gezien met een grote ring aan haar vinger en dat deed prompt de geruchten over een mogelijke verloving opflakkeren.

En dat blijkt nu ook effectief het geval te zijn, want de Canadese popster heeft het nieuws bevestigd op Instagram. Hij deelde twee zwart-witfoto's van hem samen en een lange tekst vol religieuze verwijzingen. Ze maken dan ook allebei deel uit van dezelfde kerkgemeenschap en dat was een van de dingen die hen naar verluidt zo aantrok in elkaar.

"Liefde van mijn leven"

"Ik ging nog een tijdje wachten om het bekend te maken, maar het doet snel de ronde dus luister, het is heel simpel, Hailey ik hou zoveel van jou", klinkt het. "Ik ben toegewijd aan mijn leven doorbrengen met jou en elk deel van jou op een geduldige en zachtaardige manier te leren kennen. Mijn hart is volledig aan jou gewijd en ik zal je altijd op de eerste plaats zetten. Jij bent de liefde van mijn leven en ik wil het met niemand anders doorbrengen. Je maakt een betere mens van mij en we zijn zo compatibel. Het is grappig, want nu is alles me plots duidelijk geworden. Waar ik nog het meest naar uitkijk, is dat mijn kleine broertje en zusje een stabiele relatie zullen hebben om naar op te kijken en naar hetzelfde op zoek zullen gaan."