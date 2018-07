De vijfjarige dochter van Kim Kardashian poseert voor haar eerste grote modecampagne

Het was ongetwijfeld maar een kwestie van tijd tot North West door de modewereld opgepikt zou worden, maar nu is het al zover. Het vijfjarige dochtertje van Kim Kardashian en Kanye West is een van de sterren van de nieuwste campagne van Fendi.

Fendi viert de tiende verjaardag van zijn Peekaboo-handtas met een reclamecampagne die inzoomt op familie. Eerder al waren creatief directeur Silvia Venturini Fendi en haar dochters Delfina Delettrez Fendi en Leonetta Luciano Fendi er in te zien, maar dit keer is het de beurt aan Kris 'Momager' Jenner, haar dochter Kim Kardashian en haar kleindochter North West. Voor het vijfjarige meisje is het haar eerste grote campagne voor een modehuis.

"Het concept familie maakt onderdeel uit van onze geschiedenis en dus gingen we op zoek naar andere families van vrouwen", zegt Venturini Fendi in een reactie aan WWD. "In het geval van de Kardashians zijn het drie sterke vrouwen met sterke persoonlijkheden. Het is een iconische familie, die bekendstaat voor haar uiterlijk, maar we wilden hun intiemere kant naar voren brengen."

Om de cirkel helemaal rond te maken, wordt het nummer 'Love Lockdown' van Kanye West gebruikt als soundtrack bij het reclamefilmpje dat met de campagne gepaard gaat.