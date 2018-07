Drie nieuwe namen op ‘Most Wanted’-lijst van Belgische politie

De federale politie voegt drie nieuwe namen toe aan de ‘Most Wanted’-lijst. Een van hen is een man die in 2012 zijn vrouw en haar drie kinderen uit een vorige relatie de keel oversneed in Etterbeek. De andere is een gewetenloze Albanese pooier.

Met de ‘Most Wanted’-website rekent het FAST-team van de federale politie, dat veroordeelde voortvluchtige criminelen opspoort, op de hulp van het publiek om enkele meest gezochte criminele voortvluchtigen te arresteren. Tot nu toe zijn al zeven arrestaties verricht op basis van tips.

Nu komen er dus drie nieuwe namen bij.

De eerste is Alam Khorshed, die tot levenslang is veroordeeld voor viervoudige moord.

De 35-jarige man uit Bangladesh sneed op 28 september 2012 in Etterbeek de 30-jarige partner Rajvir Kaur en haar drie zoontjes Manraj Singh (6), Karmanvir Jasbir Singh (5) en Navjot Jasbir Singh (2,5) de keel over. Sindsdien is hij spoorloos. Het was de vader van de kinderen, de ex- man van Rajvir Kaur, die het bloedbad ontdekte aan de Generaal Capiaumontstraat in Etterbeek.

Korshed zou zich in Bangladesh bevinden, en werd dus bij verstek veroordeeld.

Safet Rustem (34) is een Albanees die gezien wordt als het hoofd van een Albanese misdaadclan. De organisatie rond de man zou eerst actief geweest zijn in het prostitutiemilieu in Noord-Italië en daar onder meer meisjes gedwongen hebben zich te prostitueren langs een aantal snelwegen. In juli 2014 ondernam het Italiaanse gerecht een grootscheepse actie tegen de bende, waarna Safet Rustemi samen met zijn broer Sead en een aantal andere kompanen naar Brussel verhuisd zouden zijn. Hier zouden ze zich op korte tijd en op hardhandige wijze een plaats veroverd hebben in het prostitutiekwartier rond het Noordstation en de Alhambrawijk.

De familie Rustemi staat ook centraal in verschillende drugsdossiers. In één ervan maakte de federale politie gebruik van een undercoveragent om in de zomer van 2015 een valse drugdeal te organiseren in het Sheraton-hotel in Brussel. Daar werden toen twee verdachten opgepakt en 15 kilogram cocaïne en 525.000 euro in beslag genomen. Safet Rustem werd in februari in ons land bij verstek veroordeeld tot 8 jaar en in een ander vonnis tot 5 jaar.

Grzegorz Janowicz (38) werd door het Hof van Beroep van Brussel veroordeeld tot 18 jaar voor de moord op Motulewicz Dawid (24). Dat gebeurde in oktober 2015 in Anderlecht. Het slachtoffer kreeg een kogel tussen de ogen.